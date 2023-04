Donjons & Dragons : après le film, la série Paramount+ se trouve un showrunner

Les critiques sont formels : le film Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs n’est pas le nanard que beaucoup craignaient (votre serviteur compris). Ces bons retours devraient servir de rampe de lancement idéale à la futur série Donjons & Dragons programmée sur Paramount+, une série qui vient de « trouver » son showrunner en la personne de Drew Crevello. Ce dernier est le co-créateur de la mini-série WeCrashed (Apple TV+), avec Jared Leto et Anne Hathaway en vedettes. On doit aussi à Crevello la production des films X-Men : First Class et Deadpool, entre autres… L’écriture et la réalisation de la série Donjons & Dragons seront assurés par Rawson Marshall Thurber (à qui l’on doit Red Notice et Skyscraper, ce qui n’est pas forcément rassurant).

Le film Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs fait un gros flop au box-office. La série sera t-elle en mesure de faire mieux ?

Annoncée depuis le mois de janvier, la série Donjons & Dragons permettra peut-être à la célèbre franchise issue du JDR de retrouver un peu de popularité. Pour le film, cet objectif est déjà raté, avec un box-office d’à peine 157 millions de dollars, soit à peine de quoi rembourser les coûts de production du métrage (150 millions). Et c’est sans compter la campagne marketing, qui n’est bien sûr pas gratuite.