Le Seigneur des Anneaux : Elijah Wood espère que les nouveaux films ne seront pas réalisés que pour l’argent

Warner Bros a déjà annoncé son intention de proposer de nouveaux films Le Seigneur des Anneaux. Il en existe déjà trois, tous réalisés par Peter Jackson, dans lesquels on retrouve Elijah Wood incarnant le personnage de Frodon Sacquet. Il a justement réagi à l’annonce des nouveaux films.

Bonne idée de faire de nouveaux films ?

Dans une interview accordée à GQ, Elijah Wood a exprimé des sentiments partagés quant à l’utilisation imminente de la propriété intellectuelle. « Je suis fasciné et excité. J’espère que ce sera bon », a-t-il déclaré. « Je suis surpris — je ne sais pas pourquoi je suis surpris parce que, bien sûr, il y aurait plus de films ». Il poursuit : « Il est évident qu’au cœur de tout cela, il y a le désir de gagner beaucoup d’argent. Ce n’est pas qu’un groupe de cadres qui se dit : « Faisons de l’art vraiment génial ». Et, encore une fois, je n’en veux à personne parce que, bien sûr, il s’agit de commerce. Mais le grand art peut naître du commerce. Ces deux choses ne s’excluent donc pas mutuellement ».

Aux yeux d’Elijah Wood, la trilogie originale de Peter Jackson n’a pas été réalisée par désir d’argent. « C’est le fruit d’une passion pour ces livres et d’un désir de les voir réalisés », a expliqué l’acteur. « Et j’espère que c’est finalement ce qui fera avancer les choses, quels que soient les films qui suivront. J’espère simplement qu’il s’agit du même facteur de motivation à la base, chaque fois qu’ils engagent un scénariste et un cinéaste, à savoir le respect pour le matériel de Tolkien et l’enthousiasme pour l’explorer ».

Les trois films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson ont rapporté collectivement plus de 2,9 milliards de dollars au box-office mondial. Les films ont connu un succès retentissant et ont même été récompensés par quelques Oscars.

Il n’y a pour le moment pas d’informations précises concernant les futurs films de Warner Bros.