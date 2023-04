Xiaomi 13 Ultra : Xiaomi confirme l’énorme bloc photo avec 4 capteurs 50 megapixels

Sans doute lassé de voir défiler les fuites à son sujet, Xiaomi a lâché quelques informations officielles sur son Xiaomi 13 Ultra, la prochaine tête de proue du fabricant chinois. Plus précisément, Xiaomi a confirmé l’énorme bloc photo composé de 4 capteurs de 50 megapixels chacun, soit un capteur principal d’un pouce Sony IMX989 accompagné de trois capteurs Sony IMX858. Les capteurs IMX858 seraient utilisés respectivement pour l’ultra grand-angle, le téléobjectif 3x (avec OIS) et le téléobjectif 5x (toujours avec stabilisation optique intégrée). le 13 ultra devrait donc taper très fort sur la partie photo, mais les autres composants ne seraient pas en reste, avec notamment un processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 8 à 16 Go (!) de RAM, sans oublier bien sûr une dalle AMOLED QHD au taux de rafraichissement de 120 Hz et un système de charge rapide.

Même les tarifs commencent à fuiter : le Xiaomi 1″ Ultra serait ainsi proposé à 6 299 yuans pour le modèle équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit dans doute un peu plus de 800 euros… hors taxes (et donc nettement plus de 1000 euros ttc). Le Xiaomi 13 Ultra avec 16 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage devrait culminer à 7 499 yuans, (soit environ 1 000 euros hors taxes). Oui, ça va piquer. Pour rappel, le Xiaomi 1″ Ultra sera officiellement dévoilé lors d’un évènement spécial le mardi 18 avril.

Avant même cette date, les fanas de smartphones très haut de gamme peuvent déjà se replier sur le Xiaomi 13 Pro avec16 Go de RAM et 256 Go de stockage proposé sur Amazon au prix de 1285,99 euros.