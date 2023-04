Warner annonce Max, une plateforme qui fusionne HBO Max et Discovery+ (+ trailers : Gremlins, True Detective, etc.)

C’était attendu. Le groupe Warner a annoncé il y a quelques heures Max, un nouveau service de streaming qui fusionne les contenus de HBO Max avec ceux de Discovery+. La stratégie de Warner semble ici de constituer un énorme pool de contenus plus à même de toucher le (très) grand public, avec notamment des émissions de télé-réalité façon « Cauchemar en Cuisine ». Le retrait de « HBO » dans le nom du service (mais heureusement pas dans le catalogue de ce dernier) serait aussi un signe de ce revirement stratégique.

Sur un plan strictement comptable, le cumul des abonnés HBO Max et Discovery+ atteint presque la centaine de millions de personnes, un score conséquent mais qui ne tient pas compte de la vague probable de désabonnement d’abonné Discovery+, sachant que l’abonnement du nouveau service fusionné est désormais nettement plus élevé. soit 15,99 dollars à partir du 23 mai (date du lancement de Max) ou bien encore 9,99 dollars pour un service dégradé (by by 4K) et 19,99 dollars pour la prise en charge de plusieurs écrans en simultané. Warner n’a toujours rien précisé concernant une date de lancement en France, mais il est bon de rappeler que le « gros des contenus de feu HBO MAx est disponible via le Pass Warner dispo sur Amazon Prime Video (9,99 euros/mois).

L’annonce de Max a été accompagnée d’une belle bordée de trailers de séries produite pour le nouveau service, dont The Penguin, Harry Potter, Gremlins: Secret of the Mogwai (une série animée), True Detective: Night Country, The Regime, ou bien encore Love & Translation (une sorte de clone de l’Ile de la tentation).