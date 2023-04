The Penguin : première bande-annonce pour la série spin-off de The Batman

La série The Penguin se dévoile aujourd’hui avec une première bande-annonce où l’on retrouve le personnage d’Oswald Cobblepot, incarné par Colin Farrell. L’acteur a interprété le Pingouin pour la première fois dans le film The Batman sorti en 2022.

On en sait très peu sur l’intrigue de la série, qui n’est entrée en production que récemment. Mais lors de la présentation du service de streaming Max (qui remplacera HBO Max en mai), Casey Bloys, responsable des contenus de HBO et de Max, a dévoilé un premier aperçu de The Penguin. Les images conservent l’esthétique sombre et orangée de The Batman, avec une touche d’énergie de la série Les Soprano, Colin Farrell se donnant à fond dans le rôle d’un gangster en pleine ascension.

« Vous vous demandez quel genre de vie je veux », dit le Pingouin en voix off. « Le monde n’est pas fait pour des gars comme nous ; c’est pourquoi nous devons prendre ce qui nous appartient ».

Aux côtés de Colin Farrell, on retrouve Cristin Milioti qui incarne Sofia Falcone (la fille de Carmine Falcone), Michael Zegen qui incarne Alberto (le fils de Carmine Falcone) et Clancy Brown (qui joue Salvatore Maroni, qui était autrefois le plus grand gangster de Gotham). Ils sont rejoints par Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau et David H. Holmes.

La série The Penguin sortira en 2024 sur la plateforme de streaming Max. Il n’y a pas encore une date plus précise.