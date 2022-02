The Batman : une nouvelle bande-annonce diffusée lors du NBA All-Star

À l’occasion du NBA All-Star Game, Warner Bros a diffusé une nouvelle bande-annonce pour le film The Batman. C’est l’occasion de retrouver le Chevalier Noir et les autres personnages.

Nouvelle bande-annonce pour The Batman

Le présentateur Brian Anderson est en train de faire une transition vers une pause publicitaire lorsque le panneau vidéo à l’extérieur du stade Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, annonçant le All-Star Game, commence à se comporter de façon étrange. Il s’arrête sur un texte vert disant « Démasquer la vérité ». C’est alors que Batman apparaît sur le toit du stade, alors que le Bat-Signal brille dans le ciel noir au-dessus. Brian Anderson donne un compte-rendu de la scène.

« Les gars, vous mettez ça dans le camion ? Il se passe quelque chose dehors », déclare le présentateur. « Attendez, c’est le Bat-Signal ? Je crois que le Batman est sur le toit. Et je ne peux pas croire ce que je vois ». Vient ensuite la nouvelle bande-annonce pour The Batman. Bien évidemment, toute la première partie est du pur marketing organisé par Warner Bros qui a profité du NBA All-Star Game pour attirer tous les regards.

"I can't believe what I'm seeing" 👀 The Batman trailer dropping at #NBAAllStar pic.twitter.com/4CJ5n4MBu2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 20, 2022

The Batman sortira au cinéma le 2 mars prochain. Ce sera la première fois que le héros sera incarné par Robert Pattinson. Autant dire que beaucoup de monde attend de voir comment il va s’en sortir. Il sera accompagné par Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton/Riddler), Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Le Pingouin) ou encore Jeffrey Wright (James Gordon).