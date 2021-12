The Batman : une nouvelle bande-annonce se focalise sur les personnages principaux

Warner Bros propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour son film The Batman qui sortira en 2022. Comme l’indique le titre de la vidéo, le contenu se concentre sur l’homme chauve-souris et sur Catwoman. Il y a aussi un accent sur l’Homme-Mystère.

Nouvelle bande-annonce pour The Batman

La bande-annonce de The Batman commence avec Bruce Wayne (incarné par Robert Pattinson) discutant avec Bella Reál (jouée par Jayme Lawson). La candidate à la mairie accuse Bruce de ne pas en faire assez pour la ville malgré sa richesse et son influence. Au fur et à mesure qu’elle parle, la vidéo est entrecoupée de scènes de lui en Batman faisant exactement ce qu’elle dit qu’il ne fait pas assez.

On passe ensuite à l’Homme-Mystère, qui a laissé un message inquiétant à Batman et prend même le temps de discuter avec lui par visio. Selina Kyle/Catwoman (jouée par Zoë Kravitz) arrive ensuite et dit à Batman que « si nous ne nous levons pas, personne ne le fera ».

The Batman sortira au cinéma le 2 mars 2022 en France. Ce sera le 4 mars aux États-Unis et le 19 avril sur la plateforme de streaming HBO Max. Il y aura donc 46 jours entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. Le même scénario est impossible en France. Nous n’avons pas HBO Max, pour commencer. Et même si nous l’avions, la chronologie des médias impose un délai de trois ans avant la sortie sur des plateformes de streaming.