La série Harry Potter est officiellement annoncée par HBO : les premiers détails

Après la fuite, place à l’officialisation de la série TV Harry Potter par HBO. Elle verra le jour sur Max, la plateforme de streaming qui va succéder à HBO Max en mai.

C’est parti pour une série Harry Potter

La série sera un reboot des films Harry Potter, avec un tout nouveau casting. Chaque saison se focalisera sur un livre Harry Potter, avec Warner Bros Discovery (propriétaire de Max) qui parle d’une « série d’une décennie ». Il y a sept livres au total.

« Nous sommes ravis de donner au public l’occasion de découvrir Poudlard d’une toute nouvelle manière », a déclaré Casey Bloys, responsables des contenus HBO et Max. « Harry Potter est un phénomène culturel et il est évident que le monde des sorciers suscite un amour et une soif durables. En partenariat avec Warner Bros. Television et J.K. Rowling, cette nouvelle série Max Original plongera dans chacun des livres emblématiques que les fans continuent d’apprécier depuis toutes ces années ».

J.K Rowling, qui s’est occupée des livres, sera donc de la partie. La fuite datant de la semaine dernière indiquait que des négociations étaient en cours pour J.K Rowling rejoigne l’aventure. Les négociations se sont bien déroulées comme nous pouvons le voir.

« L’engagement de Max à préserver l’intégrité de mes livres est important pour moi, et je suis impatiente de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir », a déclaré J.K Rowling.

Il n’y a pour le moment pas d’informations concernant le casting ou la date de sortie de la série Harry Potter. Concernant la plateforme Max, la disponibilité en France devrait avoir lieu, mais là encore il n’y a pas de date. Aux États-Unis, Max remplacera HBO Max le 23 mai.