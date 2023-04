Starfield : une superbe manette Xbox aux couleurs du jeu… et vraiment utile

Starfield est le jeu Xbox Series le plus attendu de l’année. Maintes fois reporté, le RPG spatial de Bethesda s’annonce comme un titre extrêmement ambitieux et il ne fait guère de doute que Microsoft mettre toutes les chances « marketing » de son côté pour réussir un « touchdown » le 6 septembre prochain. Si l’on en croit aussi une fuite sur Resetera, la sortie de Starfield sera accompagnée du lancement d’une manette aux couleurs du jeu. On retrouve ainsi le logo Constellation (une organisation stellaire) au dessus sur le gros bouton Xbox, des grips gris sur les poignées latérales, et un coloris rouge pétant à l’arrière (avec marqué « Propriété de Constellation »), soit les couleurs « primaires » du jeu.

Surtout, la manette est couverte d’inscriptions qui correspondent en fait aux différents contrôles du jeu, ce qui signifie qu’il ne sera pas utile d’aller dans les paramètres du jeu pour se remémorer la correspondance des touches avec telle ou telle action à l’écran. Pratique en plus d’être finalement assez esthétique et bien dans le thème !

La qualité de la finition laisse entendre qu’il s’agit vraisemblablement d’une manette officielle et non d’une « customisation » de fan, mais on n’en mettrait pas non plus notre main au feu. Starfield sera disponible sur Xbox Series, PC, Xbox Game Pass et Pc Game Pass le 6 septembre prochain.