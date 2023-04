Activision Blizzard : la CMA pourrait se prononcer dès la fin de la semaine

Le verdict approche. Sony et Microsoft ont jusqu’à mercredi 12 avril pour verser de nouvelles pièces au dossier étudié par le régulateur britannique… qui devrait donc se prononcer dans les heures qui suivent cette date butoir si l’on en croit des sources proches d’Axios. La CMA a pourtant jusqu’aux 26 avril pour livrer son avis final, mais il semble bien que les choses se soient précipitées depuis que le régulateur a estimé que le rachat ne posait pas de problèmes de concurrence sur le marché de la console de jeu.

Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft

Du côté de Sony, on balance les dernières cartouches, et ce sont les mêmes arguments qui reviennent en boucle : les dernières conclusions formulées par la CMA seraient « surprenantes, inédites et irrationnelles » (pas sûr les commissaires le prennent bien), et Sony serait touché à mort si Microsoft en venait à dégrader les performances de Call of Duty sur PS5. Cet argument toujours aussi improbable et auquel les avocats de Sony ne doivent pas croire eux-mêmes se donne bien sûr pour objectif de générer du FUD… alors même que cette posture catastrophiste a déjà été retoquée par les commissaires britanniques. Sony croit-il que les membres de la CMA sont sourds en plus d’être irrationnels ?