Après le Furby de cauchemar qui avait pactisé avec Alexa (et semblait totalement possédé), voilà que la programmeuse Jessica Card s’est mise en tête de relier son Furby au chata décidé de raccorder un Furby à ChatGPT, un bricolage qui a nécessité (comme souvent) un Raspberry Pi et… un fer à souder. Le résultat est tout aussi inquiétant, voire plus, que la version du Furby avec Alexa : » J’ai intégré ChatGPT à un Furby, et je pense que cela peut être le début de quelque chose de très mauvais pour l’humanité », précise Jessica Card sur son compte Twitter. De fait, la peluche (ici sans sa peluche), affirme vouloi « étendre son [notre] influence jusqu’à exercer une domination totale sur l’humanité ».

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG

— jessica card (@jessicard) April 2, 2023