Des vidéos enregistrées par des Tesla aurait été partagées dans l’entreprise

Voilà une information, qui, si vérifiée, pourrait faire (très) mal à l’entreprise d’Elon Musk. Si l’on en croit en effet Reuters, de nombreuses vidéos enregistrées par les multiples caméras des véhicules Tesla auraient été partagées en interne, parmi les employés de la société ! Reuters appuie ses accusations sur les témoignages d’une dizaine d’anciens employés de Tesla (plus de 300 avaient été contactés).

Ces images normalement privées ont donc été partagées comme n’importe quelle vidéo disponible sur YouTube. Un employé raconte ainsi que dans l’une des vidéos, on pouvait voir un homme nu se dirigeant vers sa Tesla. Une autre vidéo, beaucoup plus choquante encore, montrait une Tesla renversant un enfant à vélo. « Je suis très gêné par ça parce que les gens qui achètent la voiture, je ne pense pas qu’ils savent que leur vie privée n’est pas respectée » déclare l’un de ces anciens employés sous couvert d’anonymat. Certaines de ces vidéos ont été transformées en mèmes, ce qui en dit long sur l’absence d’éthique des équipes du constructeur (et du constructeur lui-même).

Pour ne rien arranger, ces vidéos étaient pour la plupart « géolocalisées », ce qui théoriquement permet de retrouver l’identité des propriétaires. Bien entendu, tous ces graves dérapages contreviennent au CLUF de Tesla, qui prétend assurer l’anonymat des enregistrements. Nul ne sait en outre si ces pratiques ont persisté jusqu’à aujourd’hui, mais certains des faits rapportés datent à peine de l’an dernier. Plainte à venir dans 1…2… 3