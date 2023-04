Street Fighter : Legendary va plancher sur un long métrage live-action

Lors de sa dernière conférence, Capcom avait clairement « teasé » un nouveau projet autour de la célèbre franchise Street Fighter. Plusieurs fuites ont depuis largement éventé la surprise : The Hollywood Reporter rapportait ainsi il y a quelques jours que Legendary Entertainment avait récupéré les droits de la franchise pour une adaptation en film live-action, une information confirmée le 5 avril dernier par le compte officiel Twitter de Street-Fighter. Si l’on en croit le site The Verge Cette co-production Legendary-Capcom serait en préparation depuis pas mal de temps, ce qui laisse supposer que le projet aurait pu être mis en route au démarrage du développement de Street Fighter 6, le jeu devant bientôt sortir sur toutes les plateformes.

📣 A new live-action Street Fighter movie is in the works! Co-produced by @Legendary Entertainment and Capcom. More news to come in the future! 👀 #StreetFighter pic.twitter.com/DyvjyWkXi2 — Street Fighter (@StreetFighter) April 5, 2023

Espérons tout de même que le résultat sera plus probant que la précédente adaptation datée de 2009, plus proche du nanard que du chef d’oeuvre impérissable. L’énorme succès du film Mario (plus de 350 millions de dollars sur son premier week-end) doit en tout cas donner des ailes au tandem Legendary-Capcom : la tendance du blockbuster populaire serait-elle en rain de passer du film de super-héros (Marvel en somme) à l’adaptation de jeu vidéo ? Ne reste plus qu’à faire de vrais bons films, si tant est que les fans aveuglés se soucient encore vraiment des qualités « filmiques » d’une adaptation (au vu des notes « spectateurs » d’Uncharted et de Mario, on est en droit d’en douter…).