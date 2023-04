ChatGPT : il n’y aura pas de blocage en France

On le pressentait, et c’est désormais confirmé : malgré les discussions entre la CNIL et le régulateur italien concernant ChatGPT, malgré les plaintes récemment déposées, le chatbot d’OpenAI ne sera pas bloqué en France. Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique, a confirmé dans les colonnes de La Tribune qu’une interdiction de ChatGPT en France n’était pas à l’ordre du jour. Le ministre a tout de même saisi le comité national d’éthique du numérique, mais l’avis de ce comité sera à priori strictement consultatif.

Jean-Noël Barrot rejette tout autant la décision de nos voisins transalpins que l’idée d’un moratoire, comme celui proposé il y a quelques jours par des centaines d’intellectuels, de chercheurs en IA et par Elon Musk lui-même (pourtant cofondateur d’OpenAI) : « En cas de moratoire de six mois, l’avance que pourraient avoir des pays comme les États-Unis ou l’Europe serait rattrapée par la Chine » estime le Ministre. L’encadrement de l’IA devrait in fine revenir à l’Union Européenne, qui d’ici peu « va fixer les usages pour lesquels l’IA va être interdite ». Les IA génératives ne devraient pas pouvoir se développer (en Europe tout au moins) dans le secteur de la santé et des transports, et plus généralement partout où « des vies humaines sont engagées ».