EA dévoile EA Sports FC, le successeur de Fifa

La passation de témoin s’annonce rude : EA a dévoilé il y a quelques heures EA Sports FC, soit le successeur de la franchise Fifa. On ne sait toujours pas comment Electronic Arts compte gérer l’absence de licence avec la Fifa (ne serait-ce que pour récupérer les noms des joueurs), et l’éditeur américain n’a encore rien montré concernant le gameplay de son futur jeu de foot. Tout juste a t-on eu droit à un nouveau logo tout en épure, qui pourrait bien être l’indice d’un changement de style par rapport au Fifa « champagne ».

Si EA sort du terrier, ce n’est pas juste pour un logo mais bien pour annoncer la mise en route d’une vaste campagne marketing qui débouchera sur une présentation du jeu en bon et dû forme au mois de juillet prochain : « Dans les prochains jours, la marque EA SPORTS FC va faire son apparition autour de plus de 100 matches à travers les plus gros championnats du monde entier. Les fans de football vont découvrir la nouvelle identité de marque pour la première fois via les partenaires d’EA SPORTS tels que la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la WSL, la NWSL CONMEBOL et d’autres. »

Rappelons que face à ce qui s’annonce comme un nouveau rouleau compresseur du jeu de football, la Fifa ne reste pas les bras ballants et prépare une alternative, même si pour l’instant aucun nom de studio ou de partenaire n’a encore été précisé.