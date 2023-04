ChatGPT : l’Allemagne et le Canada lancent une enquête

ChatGPT constitue t-il un vrai risque pour nos sociétés humaines ou assiste t-on à une psychose anti-tech (l’IA c’est le mal et on va tous mourir) qui atteint désormais les instances dirigeantes de plusieurs pays ? Après l’Italie, qui a bloqué ChatGPT sur son territoire, c’est donc au tour de l’Allemagne d’envisager l’interdiction pure et simple du chatbot sur son sol. Le commissaire allemand à la protection des données n’écarte pas cette décision radicale, invoquant notamment des raisons de sécurité.

Et ce n’est pas fini puisque le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada vient à son tour d’annoncer le démarrage d’une enquête dans la foulée de « plaintes » relatives à la récolte non autorisée de données personnelles. Philippe Dufresne, le commissaire canadien à la protection de la vie précise ainsi que « Les répercussions sur la vie privée de la technologie d’IA sont une priorité pour le Commissariat « .

A noter tout de même que le Commissariat canadien à la protection de la vie privée n’a pas de réel pouvoir de justice et ne peut donc pas décider d’un blocage du chatbot dans le pays. Un avis défavorable de cette agence de contrôle pourrait en revanche servir de point de départ à une procédure judiciaire pouvant déboucher sur une mesure d’interdiction.