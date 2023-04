Samsung arrête les mises à jour pour les Galaxy S10 et d’autres modèles

Samsung annonce du changement concernant les mises à jour logicielles de ses smartphones, avec quelques modèles qui sont désormais exclus, dont les Galaxy S10. C’est une réalité dès maintenant.

Les Galaxy S10, Galaxy S10+ et Galaxy S10e ne recevront plus de mises à jour de la part de Samsung. Il en va de même pour les Galaxy A30 et Galaxy A50. À noter que les Galaxy S10 5G et Galaxy S10 Lite continuent pour l’instant à recevoir des mises à jour. La raison ? Ils sont sortis un peu plus tard que les trois modèles originaux. Mais il faut s’attendre à ce que l’abandon à leur sujet par Samsung se fasse d’ici quelques mois.

L’année dernière, Samsung a établi une nouvelle norme pour les mises à jour, en promettant aux propriétaires de ses téléphones haut de gamme cinq années complètes de correctifs de sécurité, dont quatre années de mises à jour majeures d’Android. Toutefois, cette politique n’a été appliquée qu’à partir du Galaxy S21, laissant les téléphones haut de gamme plus anciens de l’entreprise en attente d’expiration.

Dans la foulée, Samsung change le calendrier pour d’autres modèles. Le Galaxy Z Flip passe d’une mise à jour mensuelle à une mise à jour trimestrielle, à l’instar des Galaxy Fold et Galaxy Fold 5G. De même, les téléphones de milieu de gamme Galaxy A72, M62 et F62 de 2021 sont tous passés d’un minimum de quatre mises à jour par an à seulement deux.