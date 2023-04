Google Drive retire la limite de 5 millions de fichiers et promet une meilleure communication

Google a décidé d’annuler une récente limite en place concernant le nombre de fichiers maximum postés sur son service de stockage en ligne Drive. La limite était de cinq millions de fichiers. Le problème que le groupe n’avait rien dit publiquement.

Ces derniers jours, des utilisateurs ont eu le droit à un message sur Google Drive leur indiquant qu’ils avaient atteint la limite. « Ce compte a dépassé la limite de création de 5 millions d’articles. Pour créer plus d’articles, déplacez les articles vers la corbeille et supprimez-les définitivement », pouvait-on lire. Le problème ici est que Google n’avait jamais évoqué cette limite et il n’y avait aucun mot à ce sujet dans la documentation.

Google avait ensuite réagi, avec un porte-parole indiquant qu’il s’agissait d’une « mesure de protection visant à empêcher toute utilisation abusive de notre système susceptible d’en compromettre la stabilité et la sécurité ». Aujourd’hui, le groupe annule la limitation.

« Nous avons récemment procédé à une mise à jour du système afin de préserver la stabilité et d’optimiser les performances en ce qui concerne les limites des articles de conduite. Bien que cette modification n’ait touché qu’un petit nombre de personnes, nous l’annulons car nous explorons d’autres approches afin de garantir une bonne expérience pour tous », indique le compte Twitter de Google Drive. « Si nous devons apporter des modifications, nous les communiquerons à l’avance aux utilisateurs », ajoute le groupe.

Ainsi, Google Drive conserve sa limite pour le poids des fichiers, ce qui n’est pas une surprise. Mais le nombre de fichiers n’a pas de limite.