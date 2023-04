Google Drive ajoute une limite pour le nombre maximum de fichiers stockés

Google Drive dispose d’une limite de stockage, mais il se trouve qu’il existe aussi une limite pour le nombre de fichiers stockés au maximum. Le problème est que Google n’a jamais communiqué sur le sujet publiquement et des utilisateurs ont été coincés.

Des utilisateurs de Google Drive ont récemment remarqué un message indiquant que le compte a atteint sa « limite de création » et qu’il n’acceptera pas de nouveaux fichiers tant que les fichiers existants n’auront pas été supprimés. Le problème a d’abord été mis en évidence par Ars Technica et semble s’appliquer aussi bien aux comptes gratuits qu’aux comptes payants (Google Workspace et Google One).

Quelle est donc la limite ? Cinq millions de fichiers. Cette limite ne tient pas compte de la taille ni du type de fichier. Il s’agit d’un simple décompte du nombre de fichiers dans l’espace de stockage en ligne. Elle inclut également les éléments stockés dans la corbeille (qui est automatiquement vidée tous les 30 jours). Lorsque cette limite est atteinte (ou si le compte l’a déjà dépassée), Google Drive affiche le message suivant : « Ce compte a dépassé la limite de création de 5 millions d’articles. Pour créer plus d’articles, déplacez les articles vers la corbeille et supprimez-les définitivement ».

Selon un porte-parole de Google, c’est « une mesure de protection visant à empêcher toute utilisation abusive de notre système susceptible d’en compromettre la stabilité et la sécurité ».

En soi, beaucoup de personnes estimeront que cinq millions de fichiers sont une limite plus que confortable. C’est vrai. Mais le problème ici est que Google n’a jamais rien dit à ce sujet et il n’y a aucune mention dans sa documentation.