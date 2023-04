Elon Musk a défendu sa décision de faire payer les utilisateurs qui souhaiteront avoir un compte Twitter certifié, estimant que les réseaux sociaux qui ne suivront pas son exemple péricliteront à terme, submergés de faux comptes.

« Le défi majeur ici est qu’il est très simple de créer 10 000 ou 100 000 faux comptes sur Twitter avec un seul ordinateur et une IA moderne », a expliqué Elon Musk lors d’une session de questions-réponses sur Twitter. « C’est pour cette raison que la vérification ne peut se faire qu’avec un numéro de téléphone et de carte bleue », a-t-il ajouté. « Ma prédiction est que les soi-disant réseaux sociaux qui ne le feront pas péricliteront ».

L’homme le plus riche au monde cherche également désespérément à trouver un moyen de générer des revenus pour une entreprise qui a perdu, selon lui, plus de la moitié de sa valeur depuis son rachat, pour plus de 40 milliards de dollars.

Cette évolution du système suscite cependant de nombreuses interrogations chez les entreprises, célébrités, politiciens et journalistes qui utilisent Twitter comme l’un de leurs principaux moyens de communication et pouvaient compter sur cette certification comme preuve de leur crédibilité. Elle pose également la question des imposteurs qui payeront une certification mais pour un faux compte.

L’abonnement Twitter Blue, qui permet notamment d’avoir la certification avec le badge bleu, coûte 9,60€ par mois ou bien 100,80€ à l’année (les prix affichés sur le site sont hors taxe). Les prix sont plus élevés depuis l’application : 11€ par mois et 114,99€ par an. Cela s’explique par une commission de 30% prise par Apple (iOS) et Google (Android). Twitter a décidé de la répercuter dans le tarif. L’astuce pour éviter de payer un tel prix est de prendre l’abonnement depuis le site Web puis se connecter sur l’application.