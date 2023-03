Elon Musk n’embellira pas la mariée : si l’on en croit une note interne récupérée par The Information et The New York Times, Elon Musk valoriserait Twitter à hauteur de 20 milliards de dollars, un montant plus deux fois inférieur à celui qu’avait pourtant lâché Musk pour le rachat de la société. Les esprits taquins feront remarquer que la valorisation faiblarde de Twitter est le résultat direct des décisions parfois erratiques de Musk concernant la gouvernance et la stratégie de la société : depuis le rachat de Musk, les revenus publicitaires de Twitter ont chuté de plus de 40% et environ 500 partenaires commerciaux ont pris la décision d’aller voir ailleurs si l’herbe était plus verte. Les débuts compliqués de Twitter Blue n’ont sans doute pas arrangé les choses.

Comp increases will be based on X Corp stock. Current grants are based on a $20b valuation. Musk says he sees a “clear but difficult path” to $250 billion valuation which would mean current grants could 10x. 3/ — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) March 25, 2023

Optimiste malgré tout, Elon Musk déclare dans la même note que Twitter « se remet en forme rapidement » mais affirme aussi que le réseau social a été à un moment à 4 mois seulement de la banqueroute ! Le patron de SpaceX et de Tesla aurait aussi déclaré aux employés qu’il entrevoyait « un chemin clair mais difficile » vers une valorisation à 250 milliards de dollars (plus de 10 fois la valorisation actuelle donc). Les employés de Twitter pourront aussi revendre leurs actions tous les 6 mois, une règle déjà appliquée chez SpaceX.