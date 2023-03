The Witcher Sirius : le spin-off de la franchise sur le point d’être annulé ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour The Witcher Sirius, le spin-off de la célèbre franchise. Ce projet de jeu coopératif et PvE développé par le studio The Molasses Flood (racheté récemment par CD Projekt RED) serait parti sur de mauvaises bases, au point que CD Projekt RED a décidé de tout reprendre de zéro : « Je sais qu’il n’est jamais très agréable d’apprendre d’une entreprise qu’un projet est réévalué. Mais en même temps, pour rester innovant nous devons expérimenter et être courageux lorsque nous essayons de nouvelles choses » a ainsi déclarer Piotr Nielubowicz, le directeur financier de CD Projekt RED. « Pour maintenir le cap et garder le contrôle, surtout avec un projet nouveau pour nous en termes de conception et développé par un nouveau studio, nous devons évaluer la situation au fur et à mesure que nous progressons. Il est préférable de réduire les coûts dès le début, voire de recommencer à zéro si nécessaire plutôt que de continuer ».

Pire encore, Piotr Nielubowicz a par la suite laissé comprendre que le jeu pourrait tout simplement être abandonné : « Nous devons également être prêts à réévaluer nos concepts originaux même si le développement est déjà en cours. Notre intention était de réduire les coûts à un stade précoce et de nous donner le temps de réévaluer la situation. Nous ne souhaitons pas poursuivre avec des projets avec lesquels nous ne sommes pas raccords. C’est donc tout ce que nous souhaitons partager sur le projet Sirius pour le moment. » Contacté par Gamesradar suite à ces propos, CD Projekt RED ne s’est pas montré plus rassurant : « Je peux seulement dire que notre objectif actuel est de nous assurer qu’il soit aligné avec la stratégie du groupe CD Projekt. »

Voilà qui ne sent pas très bon pour le spin-off, pas bon du tout même. En revanche, le développement de The Witcher 4 est toujours en cours…