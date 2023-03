Avatar 3 : les nouveaux environnements dévoilés avec des concept arts

Avec plus de 2,3 milliards de dollars au box-office, Avatar : La voie de l’eau est incontestablement le plus gros succès ciné de ces dernières années. La sortie du film en VOD (le 12 avril prochain en France) devrait encore augmenter la hauteur de cette immense pile de dollars. Jamais rassasié, James Cameron prépare déjà la suite. Une partie des bonus du VoD d’Avatar 2 dévoile en effet des concept-arts d’Avatar 3, ou plutôt des environnements d’Avatar 3. On peut ainsi apercevoir la région désertique (et rocheuse) de Pandora qui est occupée par des tribus de Na’vi nomades appelés « Windtraders » et la région volcanique où l’on trouvera le « Peuple des Cendres » (Ash People), un clan Na’vi pas vraiment sympa dirigé par une Na’vi du nom de Varang.

On trouve aussi dans ces bonus le premier concept-art d’une région arctique, mais il se murmure que cette dernière devrait plutôt servir de décor pour Avatar 4 ou 5. si l’on s’en tient à cette image, cette région disposera aussi des roches anti-gravité comme dans le premier film Avatar. La date de sortie en salles d’Avatar 3 a été fixée au 20 décembre 2024.

FIRST LOOK at the Volcanic Region of the “Ash People” a villainous Na’vi clan from the upcoming Avatar 3, courtesy of The Way of Water Special Features!#Avatar #Avatar3 #AvatarSequels #AvatarAshPeople pic.twitter.com/khtw2YmT5n — Discovering Pandora (@discoverpandor4) March 28, 2023