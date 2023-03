Le lancement du Pico 4 aux US reporté à cause de TikTok ?

Alors que les rumeurs tablaient sur une annonce du lancement du Pico 4 aux US lors de la GDC de San Francisco , il semble que le fabricant chinois ait finalement revu ses plans. Un employé de Pico aurait confié au site The Verge que la suspension de l’annonce était due à l’audience du patron de la division américaine de ByteDance devant des sénateurs américains. Pour rappel, la firme chinoise ByteDance, qui détient à la fois TikTok et Pico, est accusée par plusieurs représentants politiques américains de se servir de TikTok comme d’un outil d’espionnage des utilisateurs, une enquête récente ayant montré que des employés de ByteDance situés en Chine avaient eu accès aux données des serveurs américains de la société.

