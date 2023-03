Ciblé par le FBI, TikTok dépasse tout de même les 150 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis

Vilipendé par les politiques et les spécialistes en sécurité, critiqué pour son lavage de cerveau des plus jeunes, interdit dans plusieurs pays et ciblé depuis peu par une enquête du FBI, TikTok continue pourtant de progresser sur le sol US. A quelques heures de l’audition du CEO de TikTok, Shou Zi Chew, devant le Congrès US, le réseau social annonce qu’il vient de franchir les 150 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis ! Ce score impressionnant, qui rejoint le nombre d’utilisateurs TikTok recensés en Europe, ne jouera pas forcément en faveur du réseau social dans les différents dossiers qui la concernent. En effet, si Tiktok est considéré comme un danger global pour la sécurité nationale voire pour la santé psychologique des jeunes, sa croissance rapide peut en effet être interprétée comme un risque supplémentaire.

L’administration américaine souhaite désormais que TikTok se sépare de sa maison mère ByteDance (qui produit aussi le casque VR Pico 4), principalement pour éviter que des officiels de Pékin puissent mettre leur nez dans les serveurs du réseau social : on a récemment appris que certains salariés de TikTok aux Etats-Unis avaient eu accès à des données d’utilisateurs sur les serveurs de TikTok situés sur le sol américains. Ces même salariés auraient ensuite communiqué certaines informations avec la Chine.