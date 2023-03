Lenovo met un terme à sa gamme de smartphones Legion pour le gaming mobile

Lenovo se retire du marché du mobile-gaming et en conséquence met un terme à sa gamme de smartphones Legion. Un porte parole de la l’entreprise a officialisé cette décision stratégique : « Lenovo abandonne ses smartphones gaming Legion basés sur Android dans le cadre d’une transformation plus large de l’entreprise et d’une consolidation du portefeuille de jeux. En tant que leader des appareils et solutions de jeu, Lenovo s’engage à faire progresser la catégorie gaming à travers de nouveaux form-factor, ainsi qu’à se concentrer sur là où il peut apporter le plus de valeur à la communauté mondiale des joueurs » . Le dernier flagship Legion est le Y70 et certains des modèles les plus puissants disposaient même d’un SSD Raid !

Le marché du gaming mobile est donc encore occupé côté Android par les smartphones ROG d’ASUS, le Nubia de Red Magic et le Black Shark de Xiaomi. Il y a fort à parier que Lenovo continuera de faire évoluer sa gamme mobile Moto (ex Motorola) ou bien encore sa gamme ThinkPhone de smartphones à destination des professionnels.