Gordon E. Moore (« E » pour Earle) était un personnage très important de l’histoire de l’informatique, et ce à plusieurs titres. Scientifique de formation (Docteur en physique-chimie), Gordon Moore débuta sa carrière au laboratoire Shockley Semiconductor Laboratory de la société Beckman Instruments, puis créa en 1957 la société Fairchild Semiconductor (toujours active) en compagnie d’une pléiade de légendes de la tech de cette époque (Robert Noyce, Eugene Kleiner, Julius Bank, etc.).

11 ans plus tard, en 1968, Moore co-fonde Intel avec Robert Noyce et Andrew Grove. Intel deviendra véritablement un géant des puces à partir du milieu et surtout de la fin des années 80, une période marquée aussi par l’essor des PC sous DOS puis sous Windows. La fin de la captation du marché du PC par IBM ouvrira l’ère des « compatibles PC » et une nouvelle page dorée de l’histoire du fondeur. Les processeurs CISC x86 d’Intel règneront longtemps sur le marché de l’ordinateur personnel, profitant aussi des décombres de la guerre des micro-ordinateurs des années 80 (Amstrad, Atari, Commodore, Sinclair, Thomson, etc.) et leurs puces 68000 signées Motorola.

Hormis la création d’Intel, Moore est surtout connu du grand public pour sa célèbre « Loi de Moore »… qui n’est pas vraiment une loi scientifique mais une prédiction générale. En 1965 lors d’un congrès scientifique, Gordon Moore annonce que le nombre de transistors sur une même puce doublera tous les deux ans. Cette « loi » empirique se vérifiera de façon surprenante durant près d’un demi siècle, avant de buter sur les limites physiques des processeurs (finesse de gravure) et d’autres difficultés liées à l’architecture des puces. Gordon Moore nous a quitté à l’âge canonique de 94 ans.