Les abonnés à Twitter Blue pourraient bientôt cacher le fait qu’ils paient la certification

L’abonnement Twitter Blue, maintenant disponible dans le monde, offre quelques fonctionnalités, dont le fait d’avoir un compte certifié avec le badge bleu. Mais certains utilisateurs pourraient vouloir les fonctionnalités de l’abonnement, sans pour autant indiquer à tout le monde qu’ils sont abonnés. Le réseau social travaille justement sur une telle option.

Le développeur Alessandro Paluzzi a déniché de nouvelles options en cours de développement pour Twitter Blue, dont une qui permet de ne pas afficher le badge bleu sur le profil. Ainsi, personne ne sait que la personne paie pour l’abonnement.

#Twitter keeps working on the ability to control everything related to account verification and identity by adding the option to show or hide your blue checkmark on your profile 👀 pic.twitter.com/6uTjBON21N

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 21, 2023