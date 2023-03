Oumuamua : notre visiteur interstellaire était bien une comète

L’objet interstellaire baptisé Oumuamua, qui avait interpellé la communauté scientifique en 2017 à cause de sa forme en cigare, n’était donc pas un vaisseau alien. L’astrophysicien « Avi » Loeb soutenait en effet que la forme et le comportement de l’objet étaient caractéristiques d’un vaisseau piloté par une forme de vie intelligente, une thèse audacieuse qu’il soutiendra d’ailleurs dans un ouvrage édité en 2021, « Le premier signe d’une vie intelligente extraterrestre ».

Comme il fallait bien en avoir le coeur net (et que se contenter de rire au nez des hypothèses alien ne fait pas avancer la science), une équipe de chercheurs dirigée par Jennifer Bergner, chimiste à l’Université de Californie à Berkeley, a pu prouver qu’Oumuamua était bien une comète, et l’absence de de trainée lumineuse n’était pas due à une structure alien mais bien à la composition de la comète elle-même :« Lorsque Oumuamua s’est approchée du soleil, elle a libéré de l’hydrogène, qui reste moins massif que le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone éjecté dans les comètes typiques, et n’aurait pas eu l’élan nécessaire pour tirer beaucoup de poussière avec elle, expliquant l’absence de virgule ou de queue » précise Bergner dans la revue Nature.

C’est aussi « la libération d’hydrogène moléculaire piégé » qui fournit l’explication à la trajectoire puis à l’accélération atypique de la comète. On notera enfin que cette explication basée sur des éléments scientifiques rejoint les conclusions, largement moins sourcées il y a trois ans, d’une équipe de chercheurs du département d’astronomie de l’Université du Maryland. Le SETI (à priori pas opposé à la version alien), avait aussi conclu en faveur d’une explication physique.