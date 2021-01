Ce chercheur de Harvard affirme qu’Oumuamua est un vaisseau extraterrestre

Si vous n’êtes pas au courant, en 2017, un corps céleste atypique a traversé notre système solaire à toute vitesse. Il a été aperçu via le télescope Pan-Starrs1 à Hawaï le 19 octobre 2017 et a été baptisé « Oumuamua », qui signifie « le messager » en hawaïen. Ce corps céleste mesurait 400 mètres de long et 40 mètres de large mais au-delà du fait qu’il vienne de l’espace, les chercheurs de tout horizon débattent et ignorent ce qu’il est réellement.

Oumuamua : Astéroïde, comète ou vaisseau extraterrestre ?

Certains astronomes ont affirmé qu’il s’agissait d’un astéroïde, tandis que d’autres, comme les chercheurs de l’Agence spatiale européenne voient plutôt une comète venue de très loin en Oumuamua. Mais ces hypothèses sont loin de faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique. Il y en a particulièrement un qui pense que ces hypothèses ne tiennent pas debout. Il s’agit d’Avi Loeb, directeur du département d’astronomie de l’Université de Harvard.

Ce scientifique réputé affirme effectivement qu’Oumuamua n’est ni un astéroïde, ni une comète mais plutôt un vaisseau extraterrestre. Conscient de l’effervescence que sa thèse provoque parmi ses confrères, Avi Loeb n’en démord pas pour autant et a même écrit un livre de 270 pages, intitulé Le premier signe d’une vie intelligente qui est consacré à cet objet céleste.

Mais Avi Loeb ne s’est pas arrêté là pour prouver le sérieux de sa thèse. Il a également publié un article dans la célèbre revue Astrophysical Journal Letters, dans lequel un jeune associé de recherche, Shmuel Bialy, et lui avancent qu’Oumuamua ne peut être qu’une sonde propulsée par une civilisation extraterrestre, nous rapporte Ouest France.

« Garder l’esprit ouvert sur les possibilités de ce qui existe dans l’espace »

Pour appuyer sa thèse, ce directeur de l’Institut de théorie et de calcul (ITC) du Centre d’astrophysique Harvard-Smithsonian et spécialiste des trous noirs ne manque pas d’arguments. Il déclare ainsi que l’accélération soudaine de ce corps céleste, sa forme insolite et le fait qu’il n’ait pas dégagé de traînée de gaz ou de poussière lors de son passage à proximité du Soleil, sont autant d’arguments qui abondent dans son sens.

Il insiste également sur le fait qu’ « il nous faut garder l’esprit ouvert sur les possibilités de ce qui existe dans l’espace – en particulier la vie. Sinon, nous pourrions rater quelque chose d’étonnant, comme les responsables de l’Eglise du XVIIème siècle qui ont refusé de regarder à travers le télescope de Galilée ».

D’ailleurs, il déplore le fait que la science académique moderne ait surévalué des sujets tels que les univers multiples et sous-évalué la recherche de la vie dans l’espace « non seulement sous la forme de signaux radio extraterrestres, mais aussi sous la forme de produits chimiques, de biosignatures ou encore d’artefacts technologiques comme Oumuamua ».

Que ferions-nous si cette thèse était avérée ?

Au vu des critiques qu’a déclenché sa thèse, Avi Loeb déclare dans son livre que même si « le débat se prolonge faute de preuves tangibles (…) quoi que l’on finisse par conclure au sujet de Oumuamua, force est de constater qu’il a été, et demeure, une anomalie en soi ».

Mais ce n’est pas tellement la perspective qu’il existe une vie au-delà de la Terre qui interpelle ce chercheur de Harvard, il craint plutôt que :