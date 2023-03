Twitter va supprimer le badge bleu des comptes certifiés qui ne paient pas

Pendant des années, Twitter a proposé aux célébrités, politiciens et autres personnes publiques d’avoir un compte certifié avec un badge bleu. Cela permet de s’assurer qu’il s’agit du compte officiel. C’était gratuit. Mais le réseau social, maintenant contrôlé par Elon Musk, va mettre fin à tout cela, voulant pousser les utilisateurs à payer.

« Le 1er avril, nous commencerons à réduire progressivement notre programme d’anciennes vérifications et à supprimer les badges des anciennes vérifications », indique Twitter dans un tweet. Ceux qui veulent avoir le badge bleu et donc un compte vérifié doivent payer l’abonnement Twitter Blue. Ceux qui ont pu avoir le badge gratuitement dans le passé vont le perdre s’ils ne paient pas.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023