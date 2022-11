Twitter va mettre des badges bleus, gris et dorés selon les comptes certifiés

Elon Musk annonce que la certification des comptes Twitter sera de nouveau une réalité à partir du 2 décembre, avec cette fois des badges bleus, gris et dorés. Chaque couleur correspondra à un type de compte.

Les entreprises avec un compte certifiées sur Twitter auront un badge doré. Ce sera un badge gris pour les gouvernements et les utilisateurs à proprement parler (que ce soit des célébrités ou des personnes qui paient l’abonnement Twitter Blue) auront un badge bleu.

Dans un autre tweet, le dirigeant a précisé que tous les comptes individuels certifiés auraient le même badge bleu, mais certains pourront éventuellement afficher « un petit logo secondaire indiquant qu’ils appartiennent à une organisation s’ils sont vérifiés comme tels par cette organisation ».

Autre changement notable, Elon Musk annonce que Twitter validera manuellement chaque compte avant de le certifier. Cela change de ce qui était en place jusqu’à présent où n’importe qui pouvait payer Twitter Blue et avoir un badge bleu avec un compte certifié. Cela a causé une sacrée pagaille, avec plusieurs comptes se faisant passer pour des marques ou des personnalités. « C’est douloureux, mais nécessaire », a justifié le nouveau patron de Twitter.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022