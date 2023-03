Elden Ring : l’affichage en ray-tracing est disponible aujourd’hui sur PC, Xbox Series X et PS5 (MaJ 1.09)

Bandai Namco vient de publier une nouvelle mise à jour pour Elden Ring, la 1.09, qui introduit rien moins que l’affichage en ray-tracing pour les versions du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC (pas pour la Xbox Series S). Le RPG en open world de From Software bénéficiait jusqu’ici d’une direction artistique à tomber de sa chaise, mais on ne pouvait pas vraiment dire que le titre brillait particulièrement pour sa partie technique. Le rajout du ray-tracing modifie sensiblement le rendu visuel de nombre de séquences du jeu, mais au prix parfois (forcément devrait-on ajouter) de quelques baisses de framerate ou du niveau de résolution. Ceci étant précisé, les premiers retours (et vidéos publiées sur YouTube) ne montrent pas de changements drastiques du rendu avec le ray-tracing activé.

Outre l’introduction du ray tracing (lancer de rayons en bon français), la mise à jour comprend également des corrections de bugs, des ajustements d’armes, des cendres de guerre et un nouvel l’équilibrage PvP. Voilà donc une belle mise en bouche avant l’arrivée de la très attendue première extension du jeu, Shadow of the Erdtree (« L’Ombre de l’Arche-monde »).