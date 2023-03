Ankama (Dofus, Wakfu) s’invite au Bac 2023 !

Incroyable : Ankama, le très populaire studio française à qui l’on doit le jeu Dofus et l’animé Wakfu (dont la 4ème saison est en approche) s’est invité au Bac 2023, plus précisément pour une épreuve de STMG (éco-droit). Le sujet portait précisément sur l’entreprise Ankama, les consignes étant de réaliser les trois dossiers suivants : 1- Les ressources et les compétences de la société Ankama, 2- La performance de l’activité « Bande-dessinée », 3-Une culture organisationnelle forte.

Il reste (malheureusement) assez rare que des composants de la geek-culture se retrouvent dans les sujets du Bac. Concernant Ankama, cette arrivée surprise au bac 2023 ressemble à une forme de reconnaissance. Après tout, Ankama a déjà 22 ans (la société a été fondée en 2021), et cette entreprise française ultra populaire chez les jeunes est parvenue à brillamment se diversifier, autant dans le jeu vidéo que dans la série ou la bande dessinée. Une belle réussite « à la française », qui se confirmera sans doute encore lors du lancement de la saison 4 de Wakfu et de la première saison du nouvel animé Lance Dur.