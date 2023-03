Instagram commence à mettre des publicités dans les résultats de recherche

Instagram va avoir le droit à davantage de publicités. En effet, le réseau social de Meta annonce que des pubs vont apparaitre au niveau des résultats de recherche, au départ sous forme de test. On en retrouve déjà sur le fil principal, entre les stories, les Reels ou encore au niveau de la page Explorer.

Alors que le message d’Instagram indique vaguement que les publicités « atteindront les personnes qui recherchent activement des entreprises, des produits et du contenu », Shenny Barboza, porte-parole du réseau social, a précisé à The Verge que « les publicités s’afficheront pour les termes de recherche qui correspondent à nos directives de communauté et de recommandation ». Cela signifie que nous pourrions potentiellement voir des publicités sur toutes les recherches qui répondent à ces critères.

Mais Instagram ne s’arrête pas là. Il teste également ce qu’il appelle les « reminder ads », un nouveau placement publicitaire qui « permet aux entreprises d’annoncer, de rappeler et d’avertir les gens des futurs événements ou lancements qui pourraient les intéresser ».

Instagram explique que l’objectif des nouvelles publicités est d’aider les utilisateurs à « découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits ou des événements à venir ». La plateforme a régulièrement augmenté le nombre de publicités dans son application et ce n’est que le dernier exemple en date.

Comme dit précédemment, il s’agit pour le moment d’un test. Instagram ne dit pas quand ce sera en place chez tous les utilisateurs.