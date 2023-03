Cloud gaming : Amazon Luna débarque (timidement) en Europe

Amazon Luna était jusqu’à présent disponible aux États-Unis. Le service de cloud gaming débarque aujourd’hui au Canada et en Europe. Mais le lancement européen est timide puisque cela concerne deux régions : Allemagne et Royaume-Uni.

« À partir d’aujourd’hui, nous sommes ravis de proposer Amazon Luna à tout le monde en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni, ce qui permet de commencer à jouer instantanément sur certains appareils que vous possédez déjà, y compris la Fire TV », indique Amazon. « Les joueurs américains profitent de Luna depuis l’année dernière et nous sommes ravis d’étendre le service, donnant ainsi à plus de clients la possibilité de jouer à des jeux immersifs de haute qualité sans matériel de jeu coûteux ou de longs téléchargements ».

Naturellement, on peut se demander quand le service de cloud gaming sera disponible en France et dans les autres pays. Amazon ne donne malheureusement aucune information à ce sujet.

On peut au moins se douter que le tarif en Allemagne sera le même que celui dans les autres pays de l’Union européenne. Amazon Luna+ coûte 9,99€/mois (avec 7 jours offerts) et la manette coûte 69,99€ en Allemagne. Les joueurs peuvent également s’abonner à Ubisoft+ pour 14,99€/mois, ce qui leur donne accès à plus de 40 jeux Ubisoft. Ils peuvent aussi s’abonner à Jackbox Games pour 3,99€/mois, ce qui donne accès aux neuf jeux Jackbox Party Pack.