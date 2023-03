Renfield : Nicolas Cage et Nicholas Hoult ressuscitent le mythe de Dracula (trailer)

Jusqu’ici, Renfield ne nous en montrait pas beaucoup, trop peu même pour que nous vous en parlions sur ce site. Le « trailer final » est déjà beaucoup plus engageant, et nous montre un Nicolas Cage complètement habité par son rôle de Dracula, prince des ténèbres. Au delà de la résurrection du mythe de Dracula, le film du réalisateur permettra t-il de ramener Nicolas Cage de l’outre tombe des nanards où il s’était échoué ? La question reste en suspend.



Le trailer nous dévoile un métrage oscillant entre humour, horreur et « badasseries » de film pulp (dans l’esprit de Vampire, vous avez dit Vampire ?), et le pitch ne manque pas de mordant : « Dans cette version monstrueuse et moderne du fidèle serviteur de Dracula, le nominé aux Emmy Nicholas Hoult (Mad Max : Fury Road) incarne Renfield, l’assistant torturé du boss le plus narcissique de l’histoire, Dracula (l’oscarisé Nicolas Cage). Renfield est obligé de se procurer la proie de son maître et de subir tous ses caprices, aussi dégradants soient-ils. Mais maintenant, après des siècles de servitude, Renfield est prêt à voir s’il y a une vie en dehors de l’influence du Prince des Ténèbres. Si seulement il pouvait trouver comment mettre fin à sa co-dépendance… »

Renfield sera disponible en salles le 14 avril prochain.