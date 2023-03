Le Nintendo Switch Online ajoute Kirby’s Dream Land 2 et trois autres anciens jeux

Nintendo continue d’ajouter des jeux à son catalogue avec le Switch Online. Les nouveaux arrivés sont Kirby’s Dream Land 2, BurgerTime Deluxe, Side Pocket et Xevious.

C’est par le biais des réseaux sociaux et sa chaîne YouTube que Nintendo annonce la disponibilité immédiate des quatre jeux. Les joueurs pourront explorer les îles de l’arc-en-ciel dans Kirby’s Dream Land 2 et se régaler de jeux d’arcade dans BurgerTime Deluxe, qui rejoignent tous deux la bibliothèque Game Boy, tout en mettant leurs compétences à l’épreuve dans Side Pocket, qui fait désormais partie de la collection SNES, et Xevious, qui fait partie de la bibliothèque NES.

Ces classiques #GameBoy, #NES et #SuperNES sont maintenant disponibles pour les abonnés Nintendo Switch Online ! ☑️ Kirby’s Dream Land 2

☑️ BurgerTime Deluxe

☑️ XEVIOUS

☑️ SIDE POCKET pic.twitter.com/PZvyZ49gXA — Nintendo France (@NintendoFrance) March 16, 2023

Pour rappel, Nintendo a ajouté le support des jeux Game Boy et Game Boy Advance en février sur la Switch. Les jeux Game Boy sont disponibles pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online, là où les jeux Game Boy Advance nécessitent d’avoir le pack additionnel.

Le Nintendo Switch Online coûte 3,99€ pour un mois, 7,99€ pour trois mois et 19,99€ pour un an. Pour le pack additionnel, le prix est de 39,99€/an.