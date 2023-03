Le Meta Quest Pro proposé à 1199 euros en France, le Meta Quest 2 256 Go à 479,99 euros

La baisse de prix du Meta Quest Pro et du Meta Quest 2 équipé de 256 Go de capacité de stockage est désormais effective en France et dans le reste du monde. Ainsi, le Meta Quest Pro est désormais proposé sur Amazon au prix de 1199 euros, ce qui commence à être très correct pour un casque XR équipé de lentilles pancake, d’une dalle mini LED de grande qualité et de deux caméras externes couleur pour la fonction passthrough AR en stéréoscopie. Le Meta Quest Pro est vendu avec deux manettes Meta Quest Pro Touch et deux embouts pour la fonction stylet (en tenant la manette à l’envers), une station de recharge pour les manettes (dont l’autonomie est de 4 heures environ), deux anneaux occultant permettant de boucher les fuites de lumière sur les côtés du casque, une housse de protection, deux dragonnes, un câble de rechargement et un adaptateur secteur.

Le Meta Quest 2 256 Go est proposé quant à lui à 479,99 euros sur Amazon, soit à peine 30 euros de plus que le modèle avec 126 Go de stockage. On retrouve un casque à la définition très correcte (1832×1920 par œil), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz maxi, une dalle LCD avec FoV (champ de vision) de 110°, sans oublier le processeur Snapdragon XR2 (malheureusement bridé) épaulé par 6 Go de RAM. Idéal pour démarrer dans la VR. Le casque est livré avec ses deux manettes, un fil de recharge + adaptateur secteur et un cadre pour les porteurs de lunettes.