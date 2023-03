Le prix du Meta Quest Pro va passer à 999 dollars

Sans doute confronté à une demande extrêmement faible, Meta vient de revoir drastiquement à la baisse le prix de son casque XR Meta Quest Pro. Mark Zuckerberg en personne a confirmé sur Instagram que le prix du casque passerait dès le 5 mars prochain à 999 dollars (certainement un peu plus en euros). 999 dollars, c’est tout de même 500 dollars de moins que le prix d’origine (-50% !). Le Meta Quest 2 avec 256 Go de stockage devrait passer à la même date à 429 dollars, soit 30 dollars de plus seulement que le modèle avec 128 Go de stockage. Une belle affaire.

Ces baisses de tarifs importantes semblent indiquer que les ventes de Meta Quest Pro et même de Meta Quest 2 ne se portent pas vraiment au mieux, alors que la présentation du Meta Quest 3 n’est pas prévue avant au moins 6 mois. Meta a confirmé récemment lors d’une réunion en interne que le Meta Quest 2 s’était écoulé à 20 millions d’exemplaires depuis son lancement fin 2019, un score très honorable mais entaché d’un faible taux de rétention chez les utilisateurs les plus récents. Selon les dernières rumeurs, le Meta Quest 3 ne serait pas présenté avant le mois d’octobre.