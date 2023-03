Un Meta Quest 3 deux fois plus puissant et compact cette année, des lunettes AR en 2027

C’est peut-être le leak de l’année, une fuite massive qui dévoile les plans de Meta jusqu’en 2027 ! La firme de Mark Zuckerberg a dévoilé sa roadmap à des centaines d’employés de la division Reality Labs (en charge du Meta Quest et des technologies XR) et c’est peu dire que Meta garde des ambitions très fortes sur le marché de la VR et de la XR. Incidemment, ce leak nous apprend aussi que les ventes du Meta Quest 2 ont atteint les 20 millions d’exemplaires, ce qui est tout sauf un échec. La première nouveauté à débarquer sur le marché sera le Meta Quest 3 (nom de code Stinson en interne) qui devrait être deux fois plus puissant et compact (ce qui confirme du coup les lentilles pancake). L’accent sera mis sur les fonctions de réalité augmentée et mixte, avec cette fois un affichage net et en couleur de son environnement réel à l’intérieur du casque. A noter que les spécifications du Meta Quest 3 ont déjà largement fuité.

20 millions de casques Meta Quest 2 ont été vendus depuis leur lancement à la fin de l’année 2019. Très loin du ratage donc…

Mark Rabkin, le VP de la division VR chez Meta, explique alors devant le parterre d’employés qu’il faudra monétiser un peu mieux les services intégrés au casque ; « Nous devons prouver aux gens que toute cette puissance, toutes ces nouvelles fonctionnalités en valent la peine. » surenchérit Rabkin. La fonction Guardian (qui délimite la zone d’activité en VR) sera améliorée (Smart Guardian) et l’affichage en AR devra sembler plus naturel. 41 nouvelles apps et jeux seront lancés en même temps que le Meta Quest 3. Une confirmation sans surprise pour finir : le Meta Quest 3 sera disponible dans le courant de l’année en cours.

Le Meta Quest 3 arriverait cette année

En 2024, ce sera le tour d’un casque encore meilleur marché, qui porte actuellement le nom de code Ventura. « L’objectif de ce casque est très simple : proposer le plus de choses possibles au prix le plus attractif sur le marché grand public de la réalité virtuelle. » explique Mark Rabkin. Au delà de 2024, Meta entrevoir ce que sera le successeur du Meta Quest Pro. Ce casque sans date précise et au nom de code La Jolla proposera des avatars photoréalistes et une meilleure résolution d’image. Face au Reality Pro d’Apple, il faudra de toute façon sortir l’artillerie lourde. L’autre objectif à plus court terme sera d’améliorer le taux de rétention, qui diminuerait énormément chez les propriétaires récents de Meta Quest 2.

Mate a aussi des vues sur la AR et des centaines d’employés travaillent sur un projet de lunettes AR performantes à échéance 2027. Un modèle AR intermédiaire pourrait être lancé sur le marché en 2025, mais ce dernier proposerait essentiellement des fonctions d’affichage augmenté comme ce que l’on obtient sur les Ray-Ban AR développées grâce à une collaboration entre Meta et Luxottica (maison mère de Ray-Ban). L’accessoire pourrait tout de même intégrer une nouvelle interface neurale qui permettrait à l’utilisateur de contrôler les lunettes AR grâce aux mouvements de la main. Meta planche aussi sur une smartwatch qui pourrait servir à piloter l' »interface neurale » de ces lunettes. Quant au modèle Ar le plus sophistiqué prévu pour 2027 (nom de code Orion), ce dernier sera en test en interne chez les employés de Meta à partir de 2024.