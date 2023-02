Meta Quest 3 : à quoi faut-il s’attendre (AR en couleur, lentilles pancake, etc.) ?

Meta lancera cette année le Meta Quest 3, troisième mouture de son casque VR pour le grand public. Face au probable Pico 5, au PSVR 2 ou au Reality Pro d’Apple (pas du tout grand public lui), Meta devra donner un coup de boost à son casque sans trop toucher au tarif. Mais quelles pourraient bien être les spécifications du Meta Quest 3 ? Il y a quelques jours, Zuckerberg en personne confirmait que le casque serait vraiment taillé pour la AR, à contrario du modèle actuel : « Dans le courant de l’année, nous allons lancer notre casque grand public de nouvelle génération, qui sera également doté de Meta Reality. Je pense que cette technologie va devenir la référence pour tous les casques à venir, et pour les lunettes de réalité augmentée aussi ».

Si la partie AR devrait donc bénéficier d’une belle évolution, d’autres changements seront un peu plus sages : le processeur embarqué serait un Snapdragon XR2 Gen 2 et l’on aurait droit à des lentilles de type pancake. En revanche, il faudrait faire une croix sur une dalle OLED, principalement pour des raisons de coûts. La résolution de l’écran augmenterait de 30% et la reconnaissance des mains serait améliorée, peut-être grâce à un nouveau capteur de profondeur (mais pas de LiDAR à priori).

My 3D modeler friend Marcus Kane made some nice renders again of the Stinson/Quest 3 CADs that I leaked late last yearhttps://t.co/CacMEOdgRY pic.twitter.com/xHjkeWvBCU — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) January 22, 2023

Concernant le design, d’énormes changements sont à prévoir. Le Youtubeur Brad Lynch a récupéré des schémas CAD de l’appareil qui dévoilent notamment 3 grosses ouvertures en façade (pour le passthrough AR), ainsi qu’ un casque nettement plus fin grâce aux lentilles pancake. Enfin, le tarif ne changerait pas d’un iota par rapport au modèle actuel, et se situerait donc entre 400 et 500 dollars .