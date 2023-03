Le studio ukrainien GSC Game World (S.T.A.L.K.E.R. 2) subit des attaques de pirates pro-russes

La sortie du très attendu S.T.A.L.K.E.R. 2 risque fort d’être encore repoussée à l’an prochain. Le studio ukrainien GSC Game World vient en effet de confirmer qu’il était la cible récurrente d’un groupe de pirates pro-russes qui menacent de diffuser d’énormes volumes de données si des modifications ne sont pas apportées au jeu. Les cyberattaques se seraient multipliées depuis plus d’un an : « Nous avons été confrontés à du chantage, des actes d’agression, des piratages, des tentatives de blesser des joueurs et des fans, et des efforts pour nuire au processus de développement ou à la réputation de notre entreprise. » précise le communiqué du studio diffusé sur Twitter.

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/rqRM0tFZmO — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 12, 2023

Les pirates pro-russes menacent de diffuser de nombreuses informations sur S.T.A.L.K.E.R. 2 si le studio refuse de répondre à leur requête d’ici demain 15 mars. Les hackers demandent à GSC Game World de s’excuser auprès des joueurs de Biélorussie et de Russie, de supprimer le compte Discord du jeu et de localiser S.T.A.L.K.E.R. 2 en russe. En réponse, GSC Game World a déclaré qu’il ne se plierait à aucune de ces demandes et qu’il continuerait de soutenir l’Ukraine. Pour l’instant, S.T.A.L.K.E.R. 2 est toujours annoncé pour cette année (Steam indique une sortie en décembre).