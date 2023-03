The Last of Us : la saison 2 ne couvrira pas tout le 2e jeu

La saison 1 de la série The Last of Us (diffusée sur Amazon Prime Video en France) s’achève aujourd’hui avec le neuvième épisode. Elle s’est focalisée sur le premier jeu. Une saison 2 a déjà été annoncée et elle reprendra l’histoire du deuxième jeu… du moins en partie.

Craig Mazin et Neil Druckmann, les co-créateurs de la série, ont évoqué le sujet lors d’une interview avec GQ. À la question de savoir si la saison 2 couvrirait toute l’histoire de The Last of Us Part II, Craig Mazin répond : « Non. Pas possible ». « Il y a plus d’une saison », a ajouté pour sa part Neil Druckmann.

Naturellement, on peut penser que l’histoire sera découpée en deux saisons au vu des déclarations. Mais il n’y a pas encore une confirmation. Pour sa part, HBO a pour le moment annoncé une saison 2, mais n’a pas encore évoqué une saison 3.

Il est vrai que l’histoire du deuxième jeu est riche et que tout mettre dans une seule saison va être compliqué, tout particulièrement si nous avons encore le droit à seulement neuf épisodes. Et ceux qui ont joué au jeu se doutent bien que la saison 2 pourrait être étirée étant donné certains éléments précis de l’histoire, dont un dans le chalet qui fait tout particulièrement débat chez plusieurs joueurs.

Il n’y a pour le moment aucune date de sortie concernant la saison 2 de la série The Last of Us.