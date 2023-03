Pass Warner : Amazon Prime Video dévoile le prix, la date et les chaînes/contenus

Amazon Prime Video annonce aujourd’hui le prix et la date de disponibilité précise pour le Pass Warner en France. Le service de streaming avait jusqu’à présent évoqué une arrivée en mars 2023, sans plus de détail sur le tarif.

Le Pass Warner sera disponible dès le 16 mars 2023 sur Amazon Prime Video au prix de 9,99€/mois. Comme l’explique la plateforme, il y aura des corners qui s’ajoutent tout le mois, et ce jusqu’au 3 avril. Ainsi, les contenus/chaînes HBO, Adult Swim, Warner TV et Toonami seront disponibles au lancement. Il y aura ensuite Eurosport, Cartoon Network, Boomerang, CNN, TCM Cinema, Discovery et Cartoonito.

Amazon Prime coûte 6,99€/mois ou 69,90€/an en France. Pour les étudiants, les prix sont plus avantageux, à savoir 3,49€/mois et 34,95€/an. Ceux qui voudront le Pass Warner devront débourser 9,99€ supplémentaires par mois. Rendez-vous donc dès le 16 mars pour être en mesure de s’abonner.

Mais pour vous donner une idée, ça veut aussi dire :

– Game of Thrones en 4K

– House of the Dragon

– The White Lotus

– Euphoria

– The Gilded Age

– Chernobyl

– True Blood

– Sex & the City

– Rick & Morty

– Harley Quinn… Vous allez regarder quoi en premier ? — Prime Video France (@PrimeVideoFR) March 13, 2023