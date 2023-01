Le Pass Warner sera disponible sur Amazon Prime Video dès le mois prochain

Hormis quelques séries récentes (The White Lotus, House of the Dragon), le prestigieux catalogue de séries HBO a définitivement quitté OCS pour rejoindre Amazon Prime Video. C’est un joli coup pour le service de streaming d’Amazon, qui vient tout juste de passer en tête aux Etats-Unis et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Mais il y a plus fort encore puisqu’Amazon Prime Video va bientôt accueillir l’intégralité du contenu de HBO Max, sous la forme d’un Pass avec abonnement. L’accord entre Prime Video et la Warner est d’autant plus inespéré que le lancement de HBO Max en France avait été reporté sine die.

Désormais, les abonnés français à Prime Video pourront souscrire à un abonnement au Pass Warner qui leur donnera accès à un monstrueux catalogue de programmes et de chaines. Outre les séries de HBO (Game of Thrones, Sur Ecoute, Chernobyl, Big Love, Les Sopranos, Rome, True Blood etc.), le Pass Warner proposera aussi les chaines AdultSwim (Archer, Rick et Morty), Discovery Channel et Discovery Science, Eurosport 1 et 2, Toonami, Cartoon Network, Warner TV, CNN, TCM Cinema et encore une poignée d’autres chaines. N’oublions pas aussi le joli cadeau The Last of Us (HBO), déjà disponible sur Prime Video et sans devoir souscrire au Pass Warner.

Le contenu proposé sera si vaste qu’il justifiera sans doute le cumul du prix de l’abonnement à Prime Video et celui du Pass Warner (probablement 13 euros mensuel). Petit bémol toutefois, les séries House of the Dragon et White Lotus, très récentes, intègrent toujours ce qu’il reste du deal entre OCS et Warner et ne seront donc pas disponibles sur le Pass Warner avant 2 ou 3 ans. Le Pass Warner sera disponible dans Amazon Prime Video dès le mois prochain.