Chrome : Google retire son outil qui supprime les logiciels indésirables

Depuis 2015, Chrome propose un outil de nettoyage qui se charge de repérer et supprimer les logiciels indésirables. Google annonce mettre un terme à cet outil (Chrome Cleanup Tool).

Google explique que l’outil de nettoyage n’est plus nécessaire en raison d’une « diminution constante des découvertes des logiciels non désirés sur les machines des utilisateurs », ainsi que d’une baisse des remarques des utilisateurs concernant ce type de logiciels. Cet outil détectait et supprimait les logiciels suspects ou indésirables afin que les utilisateurs puissent se remettre des changements de paramètres inattendus. C’était disponible sur Windows.

Il s’agissait à l’origine d’un outil autonome. Google a ensuite décidé de l’intégrer à Chrome sur Windows. L’entreprise attribue à son service Google Safe Browsing et aux antivirus le mérite de bloquer plus efficacement les logiciels indésirables.

Bien qu’utile pour la maintenance quotidienne du système, l’outil de nettoyage de Chrome n’a jamais été conçu comme une solution antivirus complète. De nos jours, Chrome dispose de meilleurs services alternatifs pour protéger les utilisateurs et bloquer les fichiers suspects, tels que Google Safe Browsing et la protection antivirus intégrée de Chrome pour Windows. Et comme de nouvelles tendances en matière de phishing et de logiciels malveillants continuent d’émerger, Google affirme qu’il s’est concentré sur l’amélioration proactive des flux de travail d’authentification et de la technologie de détection des virus afin de protéger les utilisateurs de Chrome.

La disparation de l’outil a lieu avec Chrome 111, qui a vu le jour cette semaine.