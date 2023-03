Google Chrome 111 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose la version stable de Chrome 111 au téléchargement. Il ne s’agit pas d’une grosse mise à jour, mais il y a tout de même quelques nouveautés au programme.

Google continue de travailler sur la nouvelle interface pour la barre des téléchargements, sous la forme d’un bouton dans le coin supérieur droit du navigateur. L’interface — qui s’active pour le moment via chrome://flags/#download-bubble et chrome://flags/#download-bubble-v2 — affiche désormais combien de fichiers sont téléchargés en une fois.

Chrome 111 est aussi l’occasion d’avoir des transitions plus fluides dans les applications Web. Google apporte une nouvelle API au navigateur pour permettre aux développeurs de mettre en œuvre plus facilement des transitions fluides entre les pages. Les applications Web auront ainsi l’impression d’être des applications natives. Bien qu’il existe déjà des méthodes pour y parvenir, la nouvelle API vise à faciliter grandement les choses.

D’autre part, le navigateur propose maintenant une option qui permet de révoquer des autorisations au préalable accordées à des sites que vous n’utilisez plus depuis un moment. Vous avez peut-être autorisé des sites à connaître votre localisation, accéder à votre micro, webcam et plus encore. Il est maintenant possible de retirer ces autorisations si vous n’utilisez plus les sites depuis un moment.

À noter que Chrome 111 permet aux développeurs d’ouvrir une fenêtre picture-in-picture (PiP) qui peut être remplie avec n’importe quel contenu HTML souhaité, comme un minuteur, et pas seulement avec des vidéos. C’est en test.

Chrome 111 est disponible au téléchargement sur google.fr/chrome.