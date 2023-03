Stray et A Plague Tale Requiem survolent la cérémonie des Pégases 2023

Après une édition 2022 particulièrement riche, les Pégases ont de nouveau couronné les meilleures productions françaises du JV, avec un constat qui s’impose : les meilleurs titres hexagonaux sont de grande qualité et n’ont en fait rien à envier aux grosses pointures américaines, britanniques ou japonaises. On le savait, les principales récompenses se distribueraient cette année entre Stray – sélectionné dans la liste des jeux de l’année aux derniers Game Awards – et le très impressionnant A Plague Tale : Requiem. Verdict, le jury a élu Stray Meilleur jeu vidéo, mais aussi Meilleur jeu indépendant et Meilleur premier jeu ! A Plague Tale Requiem est loin de repartir bredouille puisque le jeu du studio Asobo récolte le très convoité Prix du Public, ainsi que les Pégases de l’Excellence narrative, de l’Excellence visuelle et du meilleur univers sonore (la BO d’Olivier Derivière est juste sublime).

Sans surprise, Elden Ring remporte le prix du Meilleur jeu étranger et Tunic celui du Meilleur jeu étranger indépendant. Le prix du meilleur Game design revient à l’excellent Sifu de Soclap.

La liste complète des prix pour ces Pégases 2023

Meilleur Jeu Vidéo

Stray

A Plague Tale : Requiem

Sifu

Meilleur Vidéo Indépendant

Stray

Sifu

Tinykin

Excellence Narrative

Flat Eye

A Plague Tale : Requiem

Syberia : The World Before

Meilleur Game Design

Sifu

Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

Tinykin

Excellence visuelle

A Plague Tale : Requiem

Sifu

Stray

Meilleure innovation technologique

Dual Universe

Dune: Spice Wars

Fast Libero

Meilleur Univers Sonore

Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope

A Plague Tale : Requiem

A Musical Story

Meilleur Jeu Vidéo Etudiant

Radiant Dawn

Alaska

Gevaudan 1851

Meilleur Jeu Vidéo Mobile

A Musical Story

Tales Up

Nickelodeon Extreme Tennis

Au-delà Du Jeu Vidéo

Flat Eye

Inua – A Story in Ice and Time

Syberia : The World Before

Meilleur Service d’Exploitation

Solasta : Crown of the Magister

Airport Simulator: First Class

Tales Up

Meilleur Premier Jeu Vidéo

Stray

Onde

Time Rift

Meilleur Jeu Vidéo Etranger

Elden Ring

Tunic

God of War Ragnarök

Meilleur Jeu Vidéo Mobile Etranger

Marvel Snap

Spiritfarer

Idle Siege

Meilleur Jeu Vidéo Indépendant Etranger

Tunic

Hardspace : Shipbreaker

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Meilleure Accessibilité

Arkanoid – Eternal Battle

Steelrising

Tales Up

Prix du public

A Plague Tale : Requiem