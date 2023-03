Microsoft Bing atteint les 100 millions d’utilisateurs au quotidien

Bing, le moteur de recherche de Microsoft venant concurrencer Google, a atteint le cap des 100 millions d’utilisateurs actifs au quotidien. Cela intervient peu de temps après que Microsoft a levé le voile sur la nouvelle version intégrant de l’intelligence artificielle.

100 millions d’utilisateurs au quotidien sur Bing

« Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’après un certain nombre d’années de progrès constants, et avec un petit coup de pouce de plus d’un million de nouveaux utilisateurs de Bing avec l’avant-première, nous avons franchi la barre des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Bing », révèle Yusuf Mehdi, responsable du marketing consommateurs chez Microsoft. « Il s’agit d’un chiffre étonnamment remarquable, et pourtant nous sommes pleinement conscients que nous restons un petit acteur, avec une part à un chiffre. Cela dit, cela fait du bien d’être dans la danse », ajoute-t-il, faisant référence à son concurrent Google qui domine très largement le marché.

Il est certain que Microsoft a réussi à faire parler de Bing ces dernières semaines avec l’annonce d’une intelligence artificielle s’appuyant sur ChatGPT. Tout le monde peut s’inscrire et ainsi tester le système. Un agent conversationnel est présent et il est possible de faire diverses requêtes. Il va être en mesure de trouver les informations sur différents sites et regrouper les réponses dans la conversation que vous tenez avec lui.

Microsoft n’avait pas révélé le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Bing avant l’ajout de son agent conversationnel, mais la version test a certainement mis le moteur de recherche sous le feu des projecteurs. Microsoft constate aujourd’hui qu’environ un tiers des testeurs de Bing Chat utilisent Bing pour la première fois. « Nous observons en moyenne environ trois conversations par session, avec plus de 45 millions de conversations au total depuis le début du test », souligne le cadre de Microsoft.

Microsoft ne dit pas encore quand la version finale de Bing avec l’intelligence artificielle façon ChatGPT sera disponible pour tout le monde.